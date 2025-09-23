2

Сегодня день рождения Хуана Мартина дель Потро

Сегодня 37 лет исполняется экс-третьей ракетке мира Хуану Мартину дель Потро.

За карьеру дель Потро выиграл 22 одиночных титула.

В 2008-м вошел в историю, став первым теннисистом, выигравшим четыре турнира подряд. В 2009-м на US Open взял свой единственный «Большой шлем», обыграв по ходу турнира Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В 2018-м он вновь дошел до финала в Нью-Йорке, но уступил Новаку Джоковичу.

Дель Потро – финалист итогового турнира-2009, бронзовый призер Олимпиады-2012, серебряный – 2016. Также он выиграл Кубок Дэвиса-2016 в составе сборной Аргентины.

Аргентинец пропустил несколько сезонов и перенес несколько операций из-за проблем запястьями и коленом.

Дель Потро упал и повредил колено на «Мастерсе» в Шанхае в 2018-м – у него треснула коленная чашечка. В 2019-м на турнире в Queen’s Club случился рецидив травмы, и после этого он не смог полноценно вернуться на корт. За последние шесть лет он перенес семь операций на колене. 

В феврале 2022-го он провел последний матч в карьере на турнире в Буэнос-Айресе.

В декабре 2024-го состоялся прощальный матч дель Потро, в котором он обыграл Джоковича (6:4, 7:5).

Одинокая бандана на сетке. Прощание дель Потро с теннисом растрогает любого

7 главных достижений Хуана Мартина дель Потро – нежного гиганта, сломанного травмами

«Ежедневные страдания – вот так выглядит моя жизнь». Колено сломало Хуана Мартина дель Потро

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoUS Open
logoХуан Мартин дель Потро
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Чэнду (ATP). Финал. Музетти играет с Табило
2 минуты назадLive
Хачанов сфотографировался в панаме с изображением Синнера в Пекине
6 минут назадФото
Умер Ники Пилич – финалист «Ролан Гаррос»-1973 и бывший тренер Джоковича
23 минуты назад
Свитолина снялась с турнира в Пекине
сегодня, 08:09
Пекин (ATP). Медведев начнет матчем с Норри, Рублев – с Коболли, Хачанов сыграет с Мюллером, Синнер – с Чиличем
10сегодня, 07:32
Алькарас прилетел в Токио
1сегодня, 06:49Фото
Ханчжоу (ATP). Финал. Бублик сыграет с Руайе
4сегодня, 06:28
Фис снялся с «Мастерса» в Шанхае
2сегодня, 06:17
Хаддад Майя досрочно завершила сезон
5вчера, 20:32
Роджер Федерер: «Понимаю, почему организаторы делают корты медленнее. Им выгодно чаще видеть в финалах Синнера и Алькараса»
27вчера, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото