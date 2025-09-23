Сегодня день рождения Хуана Мартина дель Потро

Сегодня 37 лет исполняется экс-третьей ракетке мира Хуану Мартину дель Потро.

За карьеру дель Потро выиграл 22 одиночных титула.

В 2008-м вошел в историю, став первым теннисистом, выигравшим четыре турнира подряд. В 2009-м на US Open взял свой единственный «Большой шлем», обыграв по ходу турнира Рафаэля Надаля и Роджера Федерера . В 2018-м он вновь дошел до финала в Нью-Йорке, но уступил Новаку Джоковичу .

Дель Потро – финалист итогового турнира-2009, бронзовый призер Олимпиады-2012, серебряный – 2016. Также он выиграл Кубок Дэвиса-2016 в составе сборной Аргентины.

Аргентинец пропустил несколько сезонов и перенес несколько операций из-за проблем запястьями и коленом.

Дель Потро упал и повредил колено на «Мастерсе» в Шанхае в 2018-м – у него треснула коленная чашечка. В 2019-м на турнире в Queen’s Club случился рецидив травмы, и после этого он не смог полноценно вернуться на корт. За последние шесть лет он перенес семь операций на колене.

В феврале 2022-го он провел последний матч в карьере на турнире в Буэнос-Айресе.

В декабре 2024-го состоялся прощальный матч дель Потро, в котором он обыграл Джоковича (6:4, 7:5).

