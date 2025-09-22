Агасси – Алькарасу: «Карлос, не будь таким жадным до титулов на «Шлемах» – поделись ими с братьями по команде, ради бога»

Капитан сборной Мира Андре Агасси выступил с чемпионской речью на Кубке Лэйвера.

Сборная Мира обыграла сборную Европы 15:9.

«Карлос, не будь таким жадным до титулов на «Шлемах» – поделись ими с братьями по команде, ради бога», – пошутил Агасси на церемонии награждения. – Хочу сказать вам, ребята [из сборной Европы]: для меня большая честь сидеть у корта и наблюдать за тем, что вы делаете. Это невероятно, и я наслаждался каждой секундой. Желаю вам самого светлого будущего.

Пэт [Рафтер], для меня было честью снова быть рядом с тобой. Ты тот соперник, кому даже проигрывать было полезно. Ты потрясающий спортсмен и еще более потрясающий человек.

И другие парни [из сборной Мира] – это была невероятная неделя. Спасибо за доверие, за то, что пустили меня в свою жизнь, пусть и ненадолго. Считайте, что у вас теперь особые привилегии. Это значит, что если вы позвоните и что-то попросите, ответ будет «да» еще до того, как вы закончите вопрос».

Агасси впервые попробовал себя в роли капитана на Кубке Лэйвера.

