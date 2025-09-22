  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Агасси – Алькарасу: «Карлос, не будь таким жадным до титулов на «Шлемах» – поделись ими с братьями по команде, ради бога»
4

Агасси – Алькарасу: «Карлос, не будь таким жадным до титулов на «Шлемах» – поделись ими с братьями по команде, ради бога»

Капитан сборной Мира Андре Агасси выступил с чемпионской речью на Кубке Лэйвера.

Сборная Мира обыграла сборную Европы 15:9.

«Карлос, не будь таким жадным до титулов на «Шлемах» – поделись ими с братьями по команде, ради бога», – пошутил Агасси на церемонии награждения. – Хочу сказать вам, ребята [из сборной Европы]: для меня большая честь сидеть у корта и наблюдать за тем, что вы делаете. Это невероятно, и я наслаждался каждой секундой. Желаю вам самого светлого будущего.

Пэт [Рафтер], для меня было честью снова быть рядом с тобой. Ты тот соперник, кому даже проигрывать было полезно. Ты потрясающий спортсмен и еще более потрясающий человек.

И другие парни [из сборной Мира] – это была невероятная неделя. Спасибо за доверие, за то, что пустили меня в свою жизнь, пусть и ненадолго. Считайте, что у вас теперь особые привилегии. Это значит, что если вы позвоните и что-то попросите, ответ будет «да» еще до того, как вы закончите вопрос».

Агасси впервые попробовал себя в роли капитана на Кубке Лэйвера.

Алькарас на Алькатрасе, Стеф Карри, эмоции Агасси. Чем запомнился Кубок Лэйвера

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tntsports.co.uk
logoКубок Лэйвера
logoАндре Агасси
logoATP
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Лэйвера. Сборная Мира обыграла Европу
36сегодня, 02:46
Главные новости
Бублик вышел в 15-й финал в карьере
329 минут назад
Ханчжоу (ATP). Бублик вышел в финал, Муте выбыл
934 минуты назад
Музетти второй раз в сезоне вышел в финал ATP
156 минут назад
Чэнду (ATP). Музетти вышел в финал, Накашима уступил Табило
3сегодня, 12:15
24-летний Руайе впервые вышел в финал ATP
1сегодня, 11:43
Захарова вышла в финал квалификации тысячника в Пекине, Тимофеева, Прозорова и Астахова выбыли
2сегодня, 10:47
Токио (ATP). Алькарас стартует матчем с Баесом, Фриц – с Диалло, Руне сыграет с Медьедовичем
1сегодня, 09:24
Кафельников о том, может ли Медведев вернуться на уровень финалов ТБШ: «Нет»
15сегодня, 08:44
Фриц шестой раз подряд обыграл Зверева
6сегодня, 07:43
Де Минаур о том, что отыграл все 5 брейк-пойнтов в матче с Меньшиком: «Я к такому привык. Я ведь не подаван, как некоторые игроки в сборной Мира»
3сегодня, 07:11
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото