  • Кубок Лэйвера. Алькарас сыграет с Серундоло, Зверев – с Фрицем, Алькарас и Рууд поборются с Микельсеном и Опелкой
2

В Сан-Франциско пройдет заключительный игровой день Кубка Лэйвера.

Согласно формату, за каждую победу в первый день дают одно очко, во второй день – два, в третий – три.

В этом году за Европу выступают Карлос Алькарас, Александр Зверев, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Якуб Меньшик и Флавио Коболли.

Мир представляют Тэйлор Фриц, Алекс де Минаур, Франсиско Серундоло, Алекс Микельсен, Жоао Фонсека и Рейлли Опелка.

Laver Cup

Сан-Франциско, США

19 – 21 сентября 2025

Выставочный турнир

Крытые корты, хард

Европа – Мир – 3:9

21 сентября

Якуб Меньшик (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)

Карлос Алькарас (Европа) – Франсиско Серундоло (Мир)

Александр Зверев (Европа) – Тэйлор Фриц (Мир)

Карлос Алькарас/ Каспер Рууд (Европа) – Алекс Микельсен/ Рейлли Опелка (Мир)

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
