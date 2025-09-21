Кубок Лэйвера. Алькарас сыграет с Серундоло, Зверев – с Фрицем, Алькарас и Рууд поборются с Микельсеном и Опелкой
В Сан-Франциско пройдет заключительный игровой день Кубка Лэйвера.
Согласно формату, за каждую победу в первый день дают одно очко, во второй день – два, в третий – три.
В этом году за Европу выступают Карлос Алькарас, Александр Зверев, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Якуб Меньшик и Флавио Коболли.
Мир представляют Тэйлор Фриц, Алекс де Минаур, Франсиско Серундоло, Алекс Микельсен, Жоао Фонсека и Рейлли Опелка.
Laver Cup
Сан-Франциско, США
19 – 21 сентября 2025
Выставочный турнир
Крытые корты, хард
Европа – Мир – 3:9
21 сентября
Якуб Меньшик (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)
Карлос Алькарас (Европа) – Франсиско Серундоло (Мир)
Александр Зверев (Европа) – Тэйлор Фриц (Мир)
Карлос Алькарас/ Каспер Рууд (Европа) – Алекс Микельсен/ Рейлли Опелка (Мир)
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
