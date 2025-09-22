Токио (ATP). Алькарас стартует матчем с Баесом, Фриц – с Диалло, Руне сыграет с Медьедовичем
Стала известна сетка турнира ATP 500 в Токио, который начнется 24 сентября.
Карлос Алькарас (1) сыграет с Себастьяном Баесом, Тэйлор Фриц (2) – с Габриэлем Диалло.
Хольгер Руне (3) встретится с Хамадом Медьедовичем, Каспер Рууд (4) – с Синтаро Мотидзуки (WC).
Маттео Берреттини поборется с Хауме Муньяром. Победитель выйдет на Рууда или Мотидзуки.
Прошлогодний финалист Юго Эмбер (6) поборется с Дженсоном Бруксби, финалист-2022 Фрэнсис Тиафу (8) – с квалифаером.
Полностью сетка здесь.
