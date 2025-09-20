  • Спортс
Фонсека о том, что родился за 12 дней до последнего матча в карьере Агасси: «Мы шутим на эту тему»

Жоао Фонсека рассказал о забавном диалоге с Андре Агасси.

Ранее 19-летний бразилец победил Флавио Коболли (6:4, 6:3), став самым молодым теннисистом, выигравшим матч на Кубке Лэйвера.

Восьмикратный чемпион «Больших шлемов» провел последний матч в карьере 3 сентября 2006 года, уступив Бенжамину Беккеру в третьем круге US Open, а Фонсека родился 21 августа того же года – всего за 12 дней до этого матча.

«Мы шутим на эту тему. Недавно он [Агасси] сказал мне: «Я завершил карьеру в 2006-м», а я ответил: «Я родился в 2006-м». На что он воскликнул: «Ну спасибо, парень! Спасибо (смеется)».

Бразилец также поделился впечатлениями от общения с Агасси и Патриком Рафтером.

«Это потрясающе. Думаю, важно держать в голове советы таких легенд. Есть опыт, который приходит не только с практикой. Я очень благодарен Андре и Пату Рафтеру за эту неделю и за их помощь, которая позволила мне многому научиться», – сказал Фонсека в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
