Алькарас оценил уровень игры Федерера в гольф: «Безумие, но все, за что берется Роджер, он делает со стилем»
Карлос Алькарас рассказал про уровень игры Роджера Федерера в гольф.
– Вы недавно играли в гольф. Кто из сборной Европы лучший игрок, а кто худший?
– Думаю, все знают, что лучший – Каспер Рууд. Я стараюсь дотянуться до его уровня, но это непросто. Так что да, Каспер – номер один. А есть и ребята, которые вообще не играют. Например, Коболли. Мой уровень тоже оставляет желать лучшего. В целом мы просто получаем удовольствие.
– Я видел, что Роджер тоже играл. А как он смотрится на фоне остальных?
– Роджер на самом деле очень хорош!
– Давай честно.
– Нет-нет, честно! Это безумие, но все, за что берется Роджер, он делает со стилем. У него очень красивый замах. Он играет лучше меня, – сказал Алькарас в интервью на корте.
