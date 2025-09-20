Алькарас оценил уровень игры Федерера в гольф: «Безумие, но все, за что берется Роджер, он делает со стилем»

Карлос Алькарас рассказал про уровень игры Роджера Федерера в гольф.

– Вы недавно играли в гольф. Кто из сборной Европы лучший игрок, а кто худший?

– Думаю, все знают, что лучший – Каспер Рууд . Я стараюсь дотянуться до его уровня, но это непросто. Так что да, Каспер – номер один. А есть и ребята, которые вообще не играют. Например, Коболли. Мой уровень тоже оставляет желать лучшего. В целом мы просто получаем удовольствие.

– Я видел, что Роджер тоже играл. А как он смотрится на фоне остальных?

– Роджер на самом деле очень хорош!

– Давай честно.

– Нет-нет, честно! Это безумие, но все, за что берется Роджер, он делает со стилем. У него очень красивый замах. Он играет лучше меня, – сказал Алькарас в интервью на корте.

