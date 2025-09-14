3

214-я ракетка мира Ракотоманга Райаона выиграла первый титул

19-летняя Тьянцоа Ракотоманга Райаона выиграла WTA 250 в Сан-Паулу.

В финале француженка победила №130 Джанис Тьен со счетом 6:3, 6:4. Она третий раз играла в основной сетке турнира. В первом круге Ракотоманга Райаона ушла с трех матчболов.

Это первый титул WTA для француженки – она стала пятой теннисисткой не из топ-100, которая выиграла в этом году турнир.

Сейчас она занимает 214-ю строчку рейтинга. На следующей неделе Ракотоманга Райаона дебютирует в топ-150 как 131-я ракетка мира.
 

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
