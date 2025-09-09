214-я ракетка мира Ракотоманга Райаона отыграла 3 матчбола и ушла со счета 0:5 в решающем сете в первом круге в Сан-Паулу

Тьянцоа Сара Ракотоманга Райаона ушла с трех матчболов в 1-м круге в Сан-Паулу.

Француженка победила №179 Анну Софию Санчес 6:4, 4:6, 7:6(7). В решающем сете она уступала 0:5, но затем взяла пять геймов подряд.

Теперь Ракотоманга Райаона встретится с 411-й ракеткой мира Викторией Родригес.