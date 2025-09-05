  • Спортс
  • Лендл о доминировании Синнера: «Янник играет все лучше и перманентно хочет прогрессировать. Это редкое и ценное качество»
Лендл о доминировании Синнера: «Янник играет все лучше и перманентно хочет прогрессировать. Это редкое и ценное качество»

Иван Лендл высказался о доминировании в туре Янника Синнера.

«Недавно я говорил с его тренером Дарреном Кейхиллом и сказал ему: из всех нынешних игроков Янник – тот, в ком я больше всего узнаю себя, особенно по телосложению. В юности я был таким же худым и бил сильнее всех, потом окреп – и вместе с этим эволюционировал мой теннис. Янник сейчас работает над выходами к сетке, слайсом с бэкхенда, второй подачей… сходств очень много.

Когда они с Карлосом проигрывают, это всегда неожиданность. Хотя нельзя сбрасывать со счетов Оже-Альяссима: Феликс способен обыграть любого – но лишь единоразово. Вопрос в другом: а как было бы, если бы они сыграли десять матчей подряд? Если ты хорошо подаешь, заставляешь соперника ошибаться и держишься в розыгрышах, шанс есть. Бублик, например, победил Янника в Галле. Да, это было на траве и сразу после «Ролан Гаррос», но он показал, насколько может быть опасным. Игроки с такой мощью, как Бублик или Феликс, могут время от времени доставлять проблемы Синнеру и Алькарасу. Но стабильнее их все равно никто не играет.

У Янника огромный опыт и большие успехи, но я не знаю внутреннюю кухню его команды и не могу судить изнутри. Главное, что Синнер играет все лучше, и заслуга в этом прежде всего его самого.

Кажется, он перманентно хочет прогрессировать, а это редкое и ценное качество. Как только перестаешь развиваться, тебя начинают обыгрывать. Он это прекрасно понял. Раньше у него были уязвимости, но сейчас я бы взглянул на статистику, чтобы понять, остались ли они – ведь он постоянно прогрессирует», – сказал Лендл.

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?

