  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тим о финалах «Ролан Гаррос» против Надаля: «Ты уже проиграл, когда болельщики сходят с ума, пока на разминке перечисляют: «Чемпион 2005, 2006, 2007, 2008 года...»
Доминик Тим рассказал о финалах «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля.

Австриец проиграл ему дважды – в 2018-м и 2019-м.

«Если играешь против Рафы в финале «Ролан Гаррос», то турнир сделает так, что тебе будет непросто. Думаю, каждый теннисный болельщик знает, что когда ты выходишь на центральный корт и разминаешься, то тебя представляет ведущий. Он говорит что-то вроде того, что у тебя, например, девять титулов ATP, одно, другое, зрители аплодируют.

А потом начинают представлять Рафу и говорят: «Чемпион «Ролан Гаррос» 2005, 2006, 2007, 2008 года...» Болельщики начинают кричать, ведущий продолжает перечислять: «2010, 2011, 2012, 2013». Болельщики сходят с ума, а ты уже проиграл матч (смеется). Это одна из худших вещей, которые мне когда-либо пришлось пережить», – поделился Тим в подкасте Business of Sport.

Опубликовано: Алёна Майорова
