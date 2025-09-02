US Open. Расписание 3 сентября. Швентек и Анисимова сыграют вторым запуском, Синнер и Музетти – последним
US Open опубликовал расписание 11-го игрового дня, 3 сентября.
В среду все одиночные матчи пройдут на Арене Артура Эша. Первый запуск стартует в 18:30 по московскому времени.
Феликс Оже-Альяссим (25) – Алекс де Минаур (8);
Аманда Анисимова (8) – Ига Швентек (2) (не раньше 20:00 мск);
Каролина Мухова (11) – Наоми Осака (23) (не раньше 02:00 мск);
Янник Синнер (1) – Лоренцо Музетти (10).
Расписание всех кортов появится здесь.
