Мухова вышла в четвертьфинал US Open третий год подряд
Каролина Мухова вышла в четвертьфинал US Open.
Она победила в четвертом круге 28-ю ракетку мира Марту Костюк – 6:3, 6:7(0), 6:3.
Чешка третий год подряд вышла в четвертьфинал US Open. Вообще она седьмой раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Ее баланс на этой стадии – 4:2.
Дальше Мухова сыграет с двукратной чемпионкой турнира Наоми Осакой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
