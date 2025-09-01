Мухова вышла в четвертьфинал US Open третий год подряд

Каролина Мухова вышла в четвертьфинал US Open.

Она победила в четвертом круге 28-ю ракетку мира Марту Костюк – 6:3, 6:7(0), 6:3.

Чешка третий год подряд вышла в четвертьфинал US Open . Вообще она седьмой раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Ее баланс на этой стадии – 4:2.

Дальше Мухова сыграет с двукратной чемпионкой турнира Наоми Осакой .