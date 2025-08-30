Штруфф обыграл второго подряд соперника из топ-20 и впервые с 2021-го вышел в четвертый круг ТБШ
35-летний Ян-Леннард Штруфф вышел в четвертый круг US Open.
Он обыграл 17-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафу – 6:4, 6:3, 7:6(7).
Это вторая победа немца над игроком топ-20 на этом турнире. В прошлом раунде он обыграл 11-ю ракетку мира Хольгера Руне.
Штруфф третий раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Последний раз он играл на этой стадии на «Ролан Гаррос»-2021.
Дальше он поборется с победителем матча Новак Джокович – Кэмерон Норри.
Где Медведев будет в следующем году?17211 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости