Штруфф обыграл второго подряд соперника из топ-20 и впервые с 2021-го вышел в четвертый круг ТБШ

35-летний Ян-Леннард Штруфф вышел в четвертый круг US Open.

Он обыграл 17-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафу – 6:4, 6:3, 7:6(7).

Это вторая победа немца над игроком топ-20 на этом турнире. В прошлом раунде он обыграл 11-ю ракетку мира Хольгера Руне .

Штруфф третий раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Последний раз он играл на этой стадии на «Ролан Гаррос»-2021.

Дальше он поборется с победителем матча Новак Джокович – Кэмерон Норри .