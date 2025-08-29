Гауфф о том, что плакала по ходу второго круга US Open: «Мне кажется, я просто показала людям, что значит быть человеком»

Коко Гауфф прокомментировала то, что плакала во время матча на US Open.

Американка заплакала в первом сете матча второго круга против Донны Векич при счете 4:5, когда отдала подачу. В итоге Гауфф победила со счетом 7:6(5), 6:2.

– Каково чувствовать себя уязвимой перед 25 тысячами человек и сколькими-то миллионами людей, которые смотрели матч?

– По-человечески, думаю. Думаю, люди немного забывают об этой стороне, о человеческой, когда думают о спортсменах. Люди говорят так много вещей, например: «Третья ракетка мира, а ты делаешь вот это или играешь вот так», «Тебе надо быть лучше» и все такое. Но даже если бы я завершила карьеру завтра, то все равно многие бы могли о такой только мечтать.

Мне кажется, я просто показала людям, что значит быть человеком. Плохие дни случаются, но, по-моему, гораздо важнее то, как ты с ними справляешься. И, мне кажется, сегодня я показала, что смогла собраться даже после того, как почувствовала себя на корте хуже, чем когда-либо, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Теперь она встретится с Магдаленой Фрех.