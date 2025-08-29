Зверев о кортах на US Open: «В этом году они невероятно медленные»
Александр Зверев заявил, что в этом году на US Open очень медленное покрытие.
«[Корты] в этом году невероятно медленные. Мне обычно такое не нравится, но я постараюсь извлечь из этого максимум».
Немец вышел в третий круг, где встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.
Где Медведев будет в следующем году?16754 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Gill_Gross
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости