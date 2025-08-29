Зверев о кортах на US Open: «В этом году они невероятно медленные»

Александр Зверев заявил, что в этом году на US Open очень медленное покрытие.

«[Корты] в этом году невероятно медленные. Мне обычно такое не нравится, но я постараюсь извлечь из этого максимум».

Немец вышел в третий круг, где встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.