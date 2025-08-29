Бублик повторил лучший результат на US Open

Александр Бублик одержал 10-ю победу подряд и вышел в третий круг US Open.

Он менее чем за 2 часа обыграл Тристана Шулкэйта – 6:3, 6:3, 6:3.

Казахстанец повторил лучший результат в Нью-Йорке – в 2019-м он тоже дошел до третьего круга.

Всего Бублик седьмой раз вышел в 1/16 финала турнира «Большого шлема».

Дальше он сыграет с Томми Полом или Нуну Боржесом .