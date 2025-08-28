Панатта о Медведеве: «По-моему, ему пора заканчивать карьеру. Голова уже не та, он на пределе»

Адриано Панатта и Паоло Бертолуччи обсудили срыв Даниила Медведева на US Open.

Россиянин сломал ракетку после поражения от Бенжамена Бонзи (3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6). Медведева оштрафовали на 42 500 долларов за поведение в первом круге.

«Медведеву стоит остановиться хотя бы на секунду и пройти серьезное обследование. А судья [Грег Алленсфорт] – просто идиот», – сказал обладатель Кубка Дэвиса-1976 Бертолуччи.

«По-моему, ему пора заканчивать карьеру, – заявил чемпион «Ролан Гаррос »-1976 Панатта . – Голова уже не та, он на пределе. Жена в отчаянии – и она больше не хочет видеть его на корте. Профессиональный теннис разрушает психику, оставляет неизгладимые следы. Посмотри хотя бы на себя – нельзя сказать, что ты блещешь умом».

