Алькарас извинился перед болельщиками за то, что обыграл Беллуччи за 1,5 часа: «Я играл отлично. Простите, это моя работа»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Маттиа Беллучи на US Open.

Он обыграл итальянца со счетом 6:1, 6:0, 6:3 за 1 час и 36 минут.

«Я играл отлично, честно говоря – с самого начала и до последнего удара. Я старался заставить его как можно больше ошибаться, создавать очень хороший ритм. Я знаю уровень Маттиа, и сегодня был не его день. Простите, [что матч вышел коротким] – это моя работа», – сказал испанец в интервью на корте.

«Если честно, я подумал о прошлогоднем турнире, когда вышел на корт. Были плохие мысли. Я нервничал из-за этого и думал: ладно, я не хочу повторить то же самое, что сделал тогда.

Я ставлю себе определенные цели в начале матча и стараюсь следовать им от начала и до конца. Это сильно помогает мне сохранять во время матча позитивный настрой, все время играть агрессивно, без спадов и подъемов по ходу матча. Все сводится к целям, которые сам себе ставишь, и к тому, чтобы каждый раз пытаться им следовать.

Прием был для меня важной целью. Надо хорошо принимать и продолжать в этом прибавлять. Многие игроки очень хорошо подают, и к этому я должен быть готов. Если принимаешь хорошо, то начинаешь атаковать, а я это очень люблю. Поэтому я уделяю этому так много внимания на каждой тренировке, в каждом матче и слежу за статистикой своего приема», – поделился Алькарас на пресс-конференции.

Дальше испанец встретится с Лучано Дардери.