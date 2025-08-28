  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алексей Попырин: «Я больше вспоминаю матч с Тиафу, когда я не смог выйти в 1/4 US Open, чем победу над Джоковичем»
4

Алексей Попырин: «Я больше вспоминаю матч с Тиафу, когда я не смог выйти в 1/4 US Open, чем победу над Джоковичем»

Алексей Попырин рассказал, что редко вспоминает о победе над Новаком Джоковичем.

«Думаю, [победа на Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в 3-м круге US Open-2024] – очень хороший опыт, но не тот, к которому я часто возвращаюсь. Я очень ценю, что это было, но я не могу, что это сильно меня шокировало.

Я больше вспоминаю матч с Фрэнсисом [Тиафу на том же US Open], чем с Джоковичем. Тогда, как мне кажется, я упустил шансы: у меня была возможность выйти в четвертьфинал «Большого шлема», и я не смог этого сделать.

Наверное, мне не хватает стабильности в результатах. Я могу играть мощно, могу отбирать у соперников инициативу, но в то же время могу и отдать матч только из-за собственных ошибок.

На протяжении полугода главной задачей была укрепить всю игру: стараться играть агрессивно, когда нужно, и цепляться. Если посмотреть на мои результаты за это время, они были довольно стабильными: два четвертьфинала на «Мастерсах», вторая неделя на «Шлеме», еще один четвертьфинал в Женеве. Так что стабильность начала появляться, и я просто хочу это сохранить.

Чувствую, что я лучше играю против топ-игроков, но когда встречаюсь с соперниками ниже себя в рейтинге, то уровень моей игры падает. Я сталкиваюсь с этой проблемой на протяжении всей карьеры, но за последние полгода я проделал хорошую работу. Это то, что я хочу постоянно улучшать».

В третьем круге US Open австралиец поборется с Янником Синнером – он ведет у него 1:0 в личке, но их единственная матч прошел на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде в 2020-м.

Опубликовано: Алёна Майорова
