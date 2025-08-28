Коллиньон после победы над Руудом во 2-м круге US Open: «Это лучший день в моей жизни»
Рафаэль Коллиньон прокомментировал первый выход в третий круг «Большого шлема».
На US Open бельгиец обыграл 12-ю ракетку мира Каспера Рууда – 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5. Это была первая встреча 107-й ракетки мира с соперником из топ-20.
«Я думаю, это лучший день в моей жизни. Спасибо.
Мне кажется, я провел хороший матч. Он был непростым, потому что Каспер великий чемпион. В начале я был так напуган, но потом я поймал ритм. Спасибо, что пришли сюда. Было замечательно провести этот матч, – сказал бельгиец в интервью на корте.
Теперь он встретится с Иржи Лехечкой.
