Рууд проиграл 107-й ракетке мира – он не смог выйти в 3-й круг ни на одном «Большом шлеме» в сезоне

12-я ракетка мира Каспер Рууд выбыл во втором круге US Open.

Он уступил 107-й ракетке мира Рафаэлю Коллиньону – 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 5:7. 23-летний бельгиец впервые играет на US Open, ранее он не участвовал даже в квалификации – он также впервые вышел в третий круг «Большого шлема». Это также первая победа Коллиньона над соперником из топ-20 (1:0).

Рууд в этом сезоне третий раз проигрывает во втором круге на «Шлеме» – он не смог выйти в третий круг ни на Australian Open, ни на Ролан Гаррос». В «Уимблдоне» он не участвовал.

Норвежец впервые с «Уимблдона»-2023 проиграл на «Большом шлеме» сопернику, который находится за пределами топ-100 – он прервал шестиматчевую победную серию.