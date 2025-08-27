Мирра Андреева о том, что не проходила дальше 2-го круга на US Open: «Сделаю все, чтобы снять это проклятие»

Мирра Андреева прокомментировала неудачную серию на US Open.

«Раньше я дважды играла здесь и оба раза останавливалась во втором круге. Но в 2023 году... Ладно, мне было всего 16 лет, я проиграла Коко [Гауфф ], а она в итоге выиграла турнир. Ничего страшного. В прошлом году я уступила Крюгер , и она отлично играла. У нее получился сильный матч, а я очень нервничала.

Надеюсь, в этот раз все будет иначе. Сделаю все, чтобы снять это проклятие, пройти дальше и задержаться здесь подольше», – сказала Андреева на пресс-конференции.

Во втором круге US Open-2025 Мирра встретится с Анастасией Потаповой .