Медведев, Рублев, Хачанов и Синнер заявились на турнир в Пекине
Опубликована заявка турнира ATP 500 в Пекине, который стартует 25 сентября.
В Китае планируют выступить:
Карен Хачанов (9);
Даниил Медведев (13);
Андрей Рублев (15);
чемпион-2023 Янник Синнер (1);
Александр Зверев (3);
Алекс де Минаур (8);
Лоренцо Музетти (10);
Якуб Меньшик (16).
Также на China Open сыграют Александр Бублик и Стефанос Циципас.
Полностью список здесь.
Где Медведев будет в следующем году?12216 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости