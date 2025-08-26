  • Спортс
Рублев оценил новый формат микста на US Open: «Даже если призовые были бы меньше, я бы играл»

Андрей Рублев высказался о выступлении на турнире микстов US Open.

Россиянин выступил в паре с Каролиной Муховой – они проиграли в четвертьфинале будущим победителям Андреа Вавассори и Саре Эррани.

– Ваш микст с Каролиной Муховой вообще насколько помог тебе? Можно ли это считать крутой разминкой? Либо это больше выставка?

– Не, можно-можно. Можно считать такой хорошей подготовкой, потому что [после вылета] первые часа полтора-два было такое расстройство, когда думаешь: «Блин, уже хочу свалить из этого Нью-Йорка, уже как будто проиграл US Open, не хочу здесь находиться, все». Уже просто хочется свалить и не думать, не вспоминать этот микст, и потом думаешь: «Блин, так, стоп, тебе еще через неделю одиночку играть, так что...».

– Это был крутой опыт?

– Да, классный. 

– И в чем фишка микста на «Шлеме»? Сравни ощущения от Олимпиады.

– Нет, понятное дело, это пока не сравнится с Олимпиадой, потому что там все равно были полноценные матчи каждый день, ты играешь за медаль.

– Полноценный турнир, да?

– Полноценный турнир, да. Там один матч в день, здесь как бы формат такой укороченный. Мы сыграли первый круг, вышли в четвертьфинал, вроде прикольно, а через две минуты надо было уже играть четвертьфинал, и мы его проиграли. Сразу такой скачок разных эмоций, вот поэтому намного по-другому ощущается турнир. 

– Это как супермотивация какая-то куш в миллион баксов? Либо статус «Шлема» это перебивает?

– Ну, все вместе. И призовые большие капец. За два дня провести по полтора часа на корте… Большие призовые и статус чемпиона «Шлема», понятное дело, тоже прикольно. Неважно – микст, не микст. Но мне кажется, даже если призовые были бы меньше и они бы делали микст до одиночек, я бы играл, – сказал Рублев в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Я посмотрел революционный турнир микстов на US Open – вот 13 впечатлений

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoАндрей Рублев
logoКаролина Мухова
logoWTA
logoATP
logoUS Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
