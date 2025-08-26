Руне о Ван де Зандшульпе: «Он махал кулаком прямо у меня перед лицом, но меня такое не пугает»

Хольгер Руне прокомментировал поведение Ботика ван де Зандшульпа.

Руне обыграл его в первом круге US Open – 6:3, 7:6(4), 7:6(2).

«Он немного накалил обстановку. Махал кулаком прямо у меня перед лицом, а я знаю, что он так себя ведет, когда чувствует напряжение. Ничего страшного, меня это не пугает. Я использовал это в свою пользу».