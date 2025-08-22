Александрова, Шнайдер, Швентек и Анисимова сыграют на сентябрьском пятисотнике в Сеуле
Опубликована заявка турнира WTA 500 в Сеуле, который стартует 15 сентября.
В Южной Корее планируют выступить:
чемпионка-2022 Екатерина Александрова (14);
Диана Шнайдер (22);
Вероника Кудерметова (26);
Анастасия Потапова (45);
Ига Швентек (2);
Аманда Анисимова (9).
Полностью список участниц здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
