Синнер и Алькарас – пятая пара игроков, разыгравшая титулы на всех покрытиях в одном сезоне
Янник Синнер и Карлос Алькарас впервые в сезоне сыграют друг с другом на харде.
Ранее испанец дважды победил итальянца на грунте (Рим, «Ролан Гаррос») и проиграл ему на траве («Уимблдон»). Таким образом, они станут пятой парой теннисистов с 1990 года, сыгравших друг с другом в решающих матчах на трех разных покрытиях в одном сезоне. Также в списке:
Стефан Эдберг и Борис Беккер (1990);
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль (2006);
Надаль и Новак Джокович (2011);
Федерер и Джокович (2015).
Также Алькарас и Синнер – пятая пара соперников в Открытой эре (с 22 августа 1968 года), которые разыграют не менее четырех титулов уровня тура за год, после Джона Макинроя и Ивана Лендла (1983), Эдберга и Беккера (1990), Федерера и Надаля (2006) и Надаля и Джоковича (2011).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости