5

Синнер и Алькарас – пятая пара игроков, разыгравшая титулы на всех покрытиях в одном сезоне

Янник Синнер и Карлос Алькарас впервые в сезоне сыграют друг с другом на харде.

Ранее испанец дважды победил итальянца на грунте (Рим, «Ролан Гаррос») и проиграл ему на траве («Уимблдон»). Таким образом, они станут пятой парой теннисистов с 1990 года, сыгравших друг с другом в решающих матчах на трех разных покрытиях в одном сезоне. Также в списке:

Также Алькарас и Синнер – пятая пара соперников в Открытой эре (с 22 августа 1968 года), которые разыграют не менее четырех титулов уровня тура за год, после Джона Макинроя и Ивана Лендла (1983), Эдберга и Беккера (1990), Федерера и Надаля (2006) и Надаля и Джоковича (2011). 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
