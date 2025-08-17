Синнер выиграл 26-й матч на харде подряд – такие победные серии были только у Большой четверки
Янник Синнер сравнялся с Рафаэлем Надалем по числу побед на харде подряд.
Первая ракетка мира вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати. Он стал первым игроком после Роджера Федерера (2014-2015), вышедшим в финал этого турнира два года подряд.
Итальянец выиграл 26-й подряд матч на харде. В XXI веке только у трех игроков были серии длиннее:
Роджер Федерер – 56 матчей, 36 матчей и 26 матчей;
Новак Джокович – 35, 29, 26;
Энди Маррей – 28;
Рафаэль Надаль – 26.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
