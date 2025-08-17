24-летняя Швентек – самая молодая теннисистка после Шараповой и Хингис, вышедшая в 13 финалов уровня WTA 1000
Ига Швентек 13-й раз вышла в финал тысячника.
В полуфинале в Цинциннати она обыграла Елену Рыбакину – 7:5, 6:3.
24-летняя Швентек стала третьей самой молодой теннисисткой, вышедшей в 13 финалов на уровне WTA 1000 после Мартины Хингис (достигла этой отметки в 18 лет) и Марии Шараповой (в 23 года).
Кроме того, полька сравнялась с Ариной Соболенко и Петрой Квитовой по числу финалов на тысячниках.
