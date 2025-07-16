Кейхилл останется в команде Синнера в следующем сезоне (Corriere della Sera)

Даррен Кейхилл продолжит тренировать Янника Синнера.

Об этом сообщает Corriere della Sera. При этом Кейхилл будет меньше ездить по турнирам.

Напомним, Кейхилл начал тренировать Синнера в 2022-м. В начале этого сезона он объявил, что покинет команду итальянца в конце года. После титула «Уимблдона» Синнер сообщил, что перед финалом поспорил с тренером, что выиграет турнир – поэтому теперь решение о том, останется ли австралиец в команде, будет принимать он.