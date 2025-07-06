Алькарас вышел в 1/4 финала на третьем «Уимблдоне» подряд

Карлос Алькарас обыграл Андрея Рублева в четвертом круге «Уимблдона».

Матч завершился со счетом 6:7(5), 6:3, 6:4, 6:4.

Алькарас выиграл «Уимблдона» в 2023-м и 2024-м. Вообще это 12-й четвертьфинал «Большого шлема» для 22-летнего испанца, он стал самым молодым игроком с таким количеством четвертьфиналов – при учете, что в основной сетке «Шлемов» он играет 18-й раз.

В этом сезоне испанец вышел в четвертьфинал Australian Open и выиграл титул «Ролан Гаррос».

Дальше вторая ракетка мира поборется с Кэмероном Норри.