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Джокович о том, что проиграл два финала «Уимблдона» Алькарасу: «Жду от него больше уважения»

Новак Джокович пошутил на тренировке с Карлосом Алькарасом на «Уимблдоне».

«Я жду от него немного больше уважения. Он говорит об уважении, но последние два года не проявлял его ко мне на этом корте», – сказал серб.

Джокович проигрывал Алькарасу в финале «Уимблдона» два года подряд.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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