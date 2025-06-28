Джокович о том, что проиграл два финала «Уимблдона» Алькарасу: «Жду от него больше уважения»

Новак Джокович пошутил на тренировке с Карлосом Алькарасом на «Уимблдоне».

«Я жду от него немного больше уважения. Он говорит об уважении, но последние два года не проявлял его ко мне на этом корте», – сказал серб.

Джокович проигрывал Алькарасу в финале «Уимблдона » два года подряд.