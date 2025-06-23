Бублик сравнялся с Хаасом по количеству титулов в Галле. Больше только у Кафельникова и Федерера

Александр Бублик стал двукратным чемпионом пятисотника в Галле.

По количеству титулов на этом турнире он сравнялся с Томми Хаасом . Больше побед в Галле только у Евгения Кафельникова (3) и Роджера Федерера (10).

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