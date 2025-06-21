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Ван Синьюй после выхода в финал в Берлине: «Я была близка к тому, чтобы сняться с первого круга в квалификации»

Ван Синьюй чуть не снялась с турнира в Берлине, где в итоге вышла в финал.

Китаянка прошла квалификацию, в основной сетке прошла двух теннисисток топ-10 и двух теннисисток топ-20 и впервые добралась до финала WTA.

«Эта неделя – просто мечта. Я показываю невероятный теннис. Перед этим матчем, да и перед каждым предыдущим, я ничего от себя не ожидала. Просто хотела насладиться моментом.

Я была близка к тому, чтобы сняться с первого круга в квалификации (уступала Талии Гибсон сет и брейк – Спортс’’). Но команда подтолкнула меня обратно на корт – буквально подтолкнула. Я уже шла к сетке типа: «Нет, хватит, это не мой день». Но они такие: «Нет-нет-нет, вернись», – сказала Ван Синьюй в интервью на корте после победы над Людмилой Самсоновой.

За титул китаянка сыграет с Маркетой Вондроушовой.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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Berlin Tennis Open
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