Бублик второй раз за три года победил в Галле и вернется в топ-30

45-я ракетка мира Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP 500 в Галле.

В финале он обыграл Даниила Медведева – 6:3, 7:6(4).

Для 28-летнего казахстанца это пятый титул в карьере и первый с февраля 2024 года, когда он победил в Монпелье. Также это его второй титул в Галле – первый был в 2023-м.

Бублик 24-й раз в карьере обыграл соперника из топ-20 (при 49 поражениях).

За счет этого результата он вернется в топ-30.