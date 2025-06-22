Бублик второй раз за три года победил в Галле и вернется в топ-30
45-я ракетка мира Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP 500 в Галле.
В финале он обыграл Даниила Медведева – 6:3, 7:6(4).
Для 28-летнего казахстанца это пятый титул в карьере и первый с февраля 2024 года, когда он победил в Монпелье. Также это его второй титул в Галле – первый был в 2023-м.
Бублик 24-й раз в карьере обыграл соперника из топ-20 (при 49 поражениях).
За счет этого результата он вернется в топ-30.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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