Хуркач снялся с турнира в Галле. У него сгорят очки за прошлогодний финал
Хуберт Хуркач снялся с турнира АТР 500 в Галле из-за травмы спины.
Поляк, который на прошлой неделе не вышел на матч с Марком Лаялом в Хертогенбоше, не защитит очки за финал и выпадет из топ-35.
В первом круге Хуркач должен был встретиться с Томашем Махачем. Теперь вместо поляка с чехом сыграет лаки-лузер Йеспер де Йонг.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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