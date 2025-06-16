Хуркач снялся с турнира в Галле. У него сгорят очки за прошлогодний финал

Хуберт Хуркач снялся с турнира АТР 500 в Галле из-за травмы спины.

Поляк, который на прошлой неделе не вышел на матч с Марком Лаялом в Хертогенбоше, не защитит очки за финал и выпадет из топ-35.

В первом круге Хуркач должен был встретиться с Томашем Махачем. Теперь вместо поляка с чехом сыграет лаки-лузер Йеспер де Йонг.