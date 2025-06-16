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Синнер о первой тренировке в Галле: «Все прошло неплохо, хотя я не выходил на корт со времен Парижа»

Янник Синнер рассказал, чем занимался после финала «Ролан Гаррос».

«После насыщенных недель я провел время с семьей в спокойной обстановке. Мы жарили мясо на гриле, играли в настольный теннис с друзьями – ничего необычного, просто приятные моменты. Мне нравится возвращаться домой, особенно когда вокруг столько происходит. Там я чувствую себя комфортно, рядом с близкими, которые знают меня с детства и понимают, какой я на самом деле.

Я не делал ничего особенного, просто спокойно отдыхал. В Галле приехал в пятницу и теперь сосредоточен на том, чтобы показать максимум на этом турнире. Первый матч на траве – всегда вызов, но я рад быть здесь».

Также итальянец рассказал о подготовке к травяному сезону.

«Первая тренировка прошла неплохо, хотя я не выходил на корт со времен Парижа, и ощущения были чуть смазанными. Дальше, уверен, все пойдет лучше. На траве ключевую роль играет движение. Мяч может отскакивать непредсказуемо, поэтому важно грамотно подавать. Но в целом в прошлом году я сделал шаг вперед на этом покрытии. Посмотрим, как все сложится в этом сезоне».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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