Опелка о двойных Медведева: «Они были следствием моей подачи»

Рейлли Опелка прокомментировал матч с Даниилом Медведевым.

Ранее Опелка в двух сетах обыграл Медведева (7:6, 7:6) в Хертогенбоше . На тай-брейке второй партии россиянин сделал три двойные ошибки подряд, одну из них на матчболе.

«Неделя складывается отлично, особенно сегодняшний день. В такую жару мяч сильнее отскакивает от корта и лучше реагирует на разные варианты вращения моей подачи.

Медведев – один из лучших игроков мира последних пяти лет, поэтому победа над ним – это отличный результат. Его двойные ошибки в конце – прямое следствие моей подачи. Я подавал настолько хорошо и стабильно, что создал на него давление, из-за которого он допустил три двойные в конце тай-брейка».

В полуфинале Опелка встретится с Зизу Бергсом.