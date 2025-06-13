Медведев потерпел 12-е поражение в сезоне – худший показатель за 6 лет

Даниил Медведев вылетел c турнира в Хертогенбоше.

Медведев проиграл лаки-лузеру Рейлли Опелке в четвертьфинале (6:7, 6:7). Это 12-е поражение Медведева в 2025-м (при 19 победах) – его худший результат с 2019-го, когда он на этой неделе сезона так же проиграл в 12-й раз (но тогда к этому моменту года сыграл в трех финалах, взяв один титул).

Это третий вылет на стадии 1/4 для Медведева в 2025 году. Лучшим выступлением для россиянина в этом сезоне остается турнир в Индиан-Уэллс, где он добрался до полуфинала.

87-я ракетка мира Опелка стал вторым лаки-лузером в истории турнира в Хертогенбоше, вышедшим в полуфинал у мужчин.