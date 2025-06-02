Тони Надаль о словах Алькараса про трудности жизни в туре: «Если это его подавляет, пусть бросает теннис»

Тони Надаль прокомментировал слова Карлоса Алькараса о выгорании от тенниса.

Об этом Алькарас рассказал в документалке Netflix, вышедшей в апреле этого года.

«Если это его подавляет, пусть бросает теннис. Я смотрю на жизнь иначе. В мире спорта все часто преувеличивают. Я не раз слышал, как говорят о «жертвах» в спорте – например, о футболистах «Реала» – и думал: «Жертвы? Серьезно?» Жизнь вообще про то, чтобы от чего-то отказываться, а не просто делать, что хочется.

Кому-то это приносит удовлетворение, кому-то – нет. Если отдача не стоит усилий, лучше сменить профессию. Надеюсь, Карлос не пойдет по этому пути, ведь он один из лучших в мире, но ему нужно принимать этот вызов.

Я не люблю слово «жертва». Жертва – это когда ты делаешь что-то для других. А когда для себя – это просто цена, которую платишь. Карлос как великий теннисист платит эту цену. Но, с другой стороны, он зарабатывает гораздо больше, чем большинство его сверстников, получает огромное признание и живет жизнью, о которой многие только мечтают», – сказал Тони Надаль в подкасте Nude Project.

Алькарас снял документалку, что путь к величию – это рабство, а его команда – тираны