Пегула об отсутствии женских матчей в вечерних сессиях «Ролан Гаррос»: «Каждый год одно и то же – равенства как не было, так и нет»

Джессика Пегула отреагировала на то, что женщины не играют на РГ вечером.

Ранее эту тему подняла Онс Жабер , а после ее поддержали другие игроки.

– Каждый год одно и то же – равенства как не было, так и нет. Честно, уже не знаю, что еще сказать. Организаторам, похоже, все равно, и они не хотят ничего менять. Я полностью согласна с Онс: должно быть справедливее. Турниры «Большого шлема» заявляют о равенстве, но где оно? Почему нам не дают равных возможностей?

Это как биться головой о стену. Мы обсуждаем эту тему два, три, четыре года – да, кажется, целую вечность. Но ничего не меняется, равенства как не было, так и нет.

Я рада, что Онс поднимает этот вопрос. Она всегда боролась за равенство – не только для себя или своей страны, но и для всех женщин в теннисе. Я на ее стороне. Мы доказали, что заслуживаем таких же возможностей. И я уверена, что мы будем продолжать доказывать это снова и снова.

– Чувствуете ли вы и другие игроки себя бессильными в этой ситуации?

– Нет, я не чувствую себя бессильной. Просто кажется, что нас не слушают. Мы можем продолжать говорить об этом, но ситуация не меняется. Если организаторы не хотят реагировать или что-то предпринимать, то что мы можем сделать? Мы будем продолжать поднимать этот вопрос, и, возможно, со временем это приведет к переменам. Но пока все остается как есть, пока они сами не захотят что-то изменить, – сказала Пегула на пресс-конференции.