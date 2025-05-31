Собкин о поведении зрителей на РГ: «Не хочу, чтобы мои слова выглядели старческим брюзжанием, но, на мой взгляд, в мире упал общий уровень культуры»

Борис Собкин прокомментировал поведение французских зрителей на «Ролан Гаррос».

– Французы всегда отличались пониманием тенниса и любовью к этому виду спорта. Однако на матче Артура Фиса и Хауме Муньяра, по словам испанца, зрители вели себя по-хамски. В чем причина этой неж данной перемены?

– Не хочу, чтобы мои слова выглядели старческим брюзжанием, но, на мой взгляд, в мире упал общий уровень культуры. И теннисной культуры, в частности. К тому же на турниры «Большого шлема» – в отличие от соревнований ATP и WTA – приходит много нетеннисной публики, далекой от понимания игры. Плюс немало тех, кто делает ставки, в результате чего люди попросту теряют берега.

– Арина Соболенко выразила надежду на то, что и впредь будет играть исключительно на центральных кортах, а не на маленьких площадках. Неужели даже на одном турнире грунт настолько различен в зависимости от арены?

– Скажу так: на «Ролан Гаррос» условный корт №15 ничем не отличается от стадиона Филиппа Шатрие. Здесь ситуация близка к совершенству. Разумеется, некоторые нюансы возникают из-за разной загруженности кортов: на тренировочных площадках она, наверное, выше, чем на центральных стадионах. Впрочем, Соболенко имела в виду другое: то, что она всегда будет играть так хорошо, что матч с ее участием организаторы не поставят на маленький корт. Но никогда не говори никогда, – сказал Собкин в интервью GoTennis.ru.