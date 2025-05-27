Янник Синнер: «Надаль – особенный игрок, но главное – каким человеком он был и остается. Успех его не изменил»

Янник Синнер высказался о наследии Рафаэля Надаля.

Синнер играл матч первого круга на Корте Филиппа Шатрие, где в воскресенье установили плашку в виде следа Надаля на грунте.

«Он особенный игрок, думаю, мы все это знаем. Но главное – каким человеком он был и остается. Успех его не изменил.

У него замечательная семья. Теперь начинается новый этап его жизни, и, мне кажется, это меньшее, что может сделать для него этот корт: здесь останется его след в честь 14 побед на этом турнире. Нам всем очень повезло, что мы разделили с ним этот момент.

Он пример для всех нас и для следующего поколения: как он вел себя на корте, как относится к людям, с какой добротой относится к каждой девочке или мальчику, подающей мячи. Это впечатляюще. Поздравляю Рафу не только с титулами, но и с этим тоже. Это впечатляет. Думаю, все игроки это ценят, когда выходят на этот корт», – сказал Синнер в послематчевом интервью.