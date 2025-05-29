Янник Синнер вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Он со счетом 6:3, 6:0, 6:4 обыграл Ришара Гаске, для которого этот матч стал последним в карьере.

Итальянец выиграл 16-й матч на «Больших шлемах» подряд.

У него семь побед в восьми матчах после дисквалификации.

Синнер пятый раз за шесть участий в «Ролан Гаррос» добрался до третьего круга (единственное поражение – от Даниэля Альтмайера в 2023-м). В прошлом году во втором круге в Париже Синнер тоже победил Гаске – и в итоге дошел до полуфинала.

Теперь первая ракетка мира поборется с Иржи Лехечкой.