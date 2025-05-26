Синнер выиграл 15-й матч подряд на «Больших шлемах»

Янник Синнер продлил серию побед на «Больших шлемах» до 15.

Первая ракетка мира также выиграл 14-й сет подряд – в первом круге «Ролан Гаррос» он победил Артура Риндеркнеша (6:4, 6:3, 7:5).

Синнер не проигрывал на «Шлемах» с полуфинала «Уимблдона»-2024, где уступил Даниилу Медведеву в пяти сетах – 7:6(7), 4:6, 6:7(4), 6:2, 3:6. После этого он взял титулы US Open и Australian Open.

Итальянец стал пятым игроком за последние 20 лет, которому удалось одержать минимум 15 побед подряд на турнирах «Большого шлема» – после Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

Дальше Синнер сыграет с Ришаром Гаске.