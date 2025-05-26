«Муратоглу перешел от работы с величайшей в истории к какой-то #####». Осака заплакала и ушла с пресс-конференции после вылета в 1-м круге «Ролан Гаррос»

Наоми Осака заплакала и ушла с пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос».

Она проиграла в первом круге Пауле Бадосе со счетом 7:6(1), 1:6, 4:6.

В начале пресс-конференции японка не смогла ответить на первый вопрос представительницы WTA.

– Вы сейчас больше расстраиваетесь из-за поражений, чем раньше?

– (после паузы) Да.

– Почему так происходит?

– Время уходит, и я чувствую, что должна показывать лучшие результаты. Я ненавижу разочаровывать людей. Я только что думала, что Патрик [Муратоглу] перешел от работы с величайшей в истории к.... какой-то ##### [херне]? Простите, что ругаюсь – надеюсь, меня за это не оштрафуют, но...

– Хотите немного передохнуть?

После этого Осака заплакала и покинула пресс-конференцию на пять минут, а затем вернулась и ответила еще на один вопрос на английском и на один – на японском.