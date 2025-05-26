«Муратоглу перешел от работы с величайшей в истории к какой-то #####». Осака заплакала и ушла с пресс-конференции после вылета в 1-м круге «Ролан Гаррос»
Наоми Осака заплакала и ушла с пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос».
Она проиграла в первом круге Пауле Бадосе со счетом 7:6(1), 1:6, 4:6.
В начале пресс-конференции японка не смогла ответить на первый вопрос представительницы WTA.
– Вы сейчас больше расстраиваетесь из-за поражений, чем раньше?
– (после паузы) Да.
– Почему так происходит?
– Время уходит, и я чувствую, что должна показывать лучшие результаты. Я ненавижу разочаровывать людей. Я только что думала, что Патрик [Муратоглу] перешел от работы с величайшей в истории к.... какой-то ##### [херне]? Простите, что ругаюсь – надеюсь, меня за это не оштрафуют, но...
– Хотите немного передохнуть?
После этого Осака заплакала и покинула пресс-конференцию на пять минут, а затем вернулась и ответила еще на один вопрос на английском и на один – на японском.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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