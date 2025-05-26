Осака поймала мяч на подаче ракеткой, но судья не посчитал это нарушением правил

Наоми Осака нарушила правило во время матча первого круга «Ролан Гаррос».

Японка в матче против Паулы Бадосы подавала при счете 7:6(1), 0:1, 30:15 подбросила мяч. После этого она поймала его ракеткой – по правилам это считается выполненной подачей и судья должен был отдать очко испанке, но этого не произошло.

В итоге Осака все равно отдала этот гейм, а затем и сет со счетом 1:6.