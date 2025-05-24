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Руне о том, что Медведев предложил отказаться от ранних матчей: «Забавно, что он так сказал. В Монако он все время хочет тренироваться в 9 утра»

– На «Больших шлемах» можно играть в 11 утра или в 11 вечера и до поздней ночи. Есть ли у вас предпочтения по времени матча?

– Вы заговорили на важную тему, потому что в теннисе с этим проблемы. Мы узнаем, когда играем, только за день до. Матч могут поставить и на утро, и на вечер.

Футболисты еще в декабре узнают, когда будут играть в мае. Так проще подготовиться к матчу. А в теннисе меняются еще и условия, страны, покрытия и так далее.

В идеале нам могли бы давать чуть больше времени. Мне нравится играть во второй половине дня, как следует высыпаться. Сейчас мы начинаем слишком рано.

– Медведев сказал в Риме, что нужно отказаться от матчей в 11 утра, потому что это слишком рано. Он любит поспать. Насколько сложно играть в это время? Здесь квалификация начинается в 10, так что им еще тяжелее.

– Забавно, что он так сказал, потому что, когда мы тренируемся в Монако, он все время хочет поставить тренировку на 9 утра. Забавно, что он так сказал (улыбается).

Не знаю, мне кажется, 11-12 утра – это нормальное время для матчей, не слишком уж ранее. Рановато, но не невозможно. По юниорам мы часто начинали в 9 утра. Это уже сложно, потому что нужно проснуться за три часа до начала. Приходится просыпаться в 6, а это трудно.

Но если мне удастся по максимуму избежать матчей в 11 утра, я буду рад, – сказал Руне на пресс-конференции.

Рейтинг силы грунтовиков перед «Ролан Гаррос»

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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