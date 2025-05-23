Мирра Андреева об отрицательной личке с Гауфф: «Она очень сильна ментально, умеет создавать давление на соперника»

Мирра Андреева заявила, что продолжит играть на пару на всех крупнейших турнирах.

18-летняя россиянка ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции в Париже.

– Вы постоянно играете на больших турнирах еще и в паре. Многие жалуются на слишком плотное расписание, а вы видимо так молоды, что сами стремитесь играть в двух разрядах. В чем польза?

– Я ощущаю, что благодаря матчам в паре тоже улучшаю свою игру, мне становится комфортнее у сетки, лучше получаются всякие необычные удары.

Конечно, есть эта сложность с расписанием, но если уж я выбираю играть и одиночку, и пару – я всегда по ходу турнира готова к этому графику. Играю пару на свой страх и риск, но мне это нравится. Пока планирую так делать на всех больших турнирах: тысячниках и «Шлемах».

– Вы уже обыгрывали почти всех топовых игроков: Соболенко, Швентек. Но есть одна, с кем проблемы: Коко Гауфф. Что такого особенного в ее игре, что у вас пока не получается найти способ?

– Она очевидно очень-очень хороша в атлетизме, против нее очень трудно заканчивать розыгрыши, потому что она всегда все достает, добегает. С любым таким игроком очень трудно, с ее стороны всегда прилетают мячи еще и еще – это не очень приятно.

К тому же она очень сильна ментально, умеет создавать давление на соперника. Бэкхенд у нее классный, подача. Но когда будет возможность сыграть с ней еще, мне придется просто смириться с этим и пытаться побеждать, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

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