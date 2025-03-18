Попырин больше не работает c Малиссом
Алексей Попырин по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с Ксавье Малиссом.
Австралиец начал работать с Малиссом в конце 2022-го. Под его руководством он поднялся из-за пределов топ-100 в топ-25 и выиграл два титула ATP, в том числе «Мастерс» Монреале в прошлом сезоне.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheFirstServeAU
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