Попырин больше не работает c Малиссом

Алексей Попырин по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с Ксавье Малиссом.

Австралиец начал работать с Малиссом в конце 2022-го. Под его руководством он поднялся из-за пределов топ-100 в топ-25 и выиграл два титула ATP, в том числе «Мастерс» Монреале в прошлом сезоне.